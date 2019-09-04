أبو ردينة: اقتحام نتنياهو للخليل تصعيد خطير

نددت الرئاسة الفلسطينية بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة الخليل بالضفة الغربية، واصفة الأمر بـ"الاقتحام" الذي يشكل تصعيدا خطيرا ويستفز مشاعر المسلمين.

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وأضافت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس أو مدينة خليل.

وحذر أبو ردينة من "التداعيات الخطيرة لهذا الاقتحام الذي يقوم به نتنياهو"، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى "كسب أصوات اليمين المتطرف الإسرائيلي" وتأتي "ضمن مخططات الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف".

وتابع: "نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها وعواقبها".

وأكد أبو ردينة ضرورة تدخل المجتمع الدولي، خاصة منظمة "اليونيسكو"، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها، باعتبارها ضمن لائحة التراث العالمي.

المصدر: RT