العراق يرحب بالاتفاق "التاريخي" في السودان

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بالاتفاق "التاريخي" الذي أبرمته الأطراف والقوى السياسية في السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي إن "جمهورية العراق ترحب حكومة وشعبا بالتوقيع على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي التاريخي بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقالي العسكري من جهة أخرى بكل مخرجاته حول تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس للحكومة في جمهورية السودان".

وأضاف "نأمل أن تساهم هذه الخطوة في إرساء الأمن والاستقرار، والرخاء في السودان، كما أن الحكومة العراقية تقدم دعمها الكامل للشعب السوداني بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام والرخاء".

المصدر: RT