اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يؤكد تمسكه بتحقيق السلام عبر حوار جدة

أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني تطلعه إلى تحقيق السلام مع الحكومة المعترف بها دوليا في المفاوضات التي من المقرر أن تجرى برعاية السعودية في جدة.

وذكر عضو هيئة الرئاسة في المجلس عدنان الكاف، على حسابه في "تويتر" مساء أمس الثلاثاء، أن حضور وفد من "الانتقالي الجنوبي" لمشاورات جدة تأكيد جدي على التزام المجلس بدعوة الحوار الذي أطلقتها السعودية واحترامه لها.

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وقال: "سيبذل الوفد كل ما من شأنه تحقيق السلام وتلبية تطلعات الشعب الجنوبي. الشكر والتقدير على حرص المملكة ودعوتها للحوار والشكر لدول التحالف العربي".

حضور وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الى جده بالمملكة العربية السعودية تأكيد جدي على التزام واحترام المجلس لدعوة الحوار التي تبنتها المملكة.

سيبذل الوفد كل ما من شأنه تحقيق السلام وتلبية تطلعات الشعب الجنوبي.

الشكر والتقدير على حرص المملكة ودعوتها للحوار والشكر لدول التحالف العربي. — Adnan Alkaff (@Adnanalkaff66) September 3, 2019

ووصل الوفد برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى جدة للمشاركة في المشاورات التي تنظمها السعودية بهدف وضع حد للاقتتال الذي اندلع الشهر الماضي في الجنوب اليمني بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

المصدر: RT