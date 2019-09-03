القضاء التونسي يرفض طلب الإفراج عن نبيل القروي

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن محكمة الاستئناف رفضت طلب الإفراج عن رجل الأعمال المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي، الذي تم اعتقاله الشهر الماضي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن محامي القروي كمال بن مسعود، قوله، إن هيئة الدفاع تقدمت بمطلب الإفراج عن القروي، يوم 27 أغسطس الماضي.

وأضاف المحامي أن الهيئة ستعقد غدا الأربعاء اجتماعا، للنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها.

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من جهتها، استنكرت حملة القروي قرار رفض الإفراج عنه، معتبرة القرار "سياسيا، لا علاقة له بالقانون ولا بالإجراءات". ووصفت المرشح بأنه "سجين سياسي".

يذكر أن قوات الأمن التونسية أوقفت نبيل القروي، وهو رئيس حزب "قلب تونس"، يوم 23 أغسطس الماضي، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ"، بتهمة التهرب الجبائي وتبييض الأموال.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في تونس يوم 15 سبتمبر الجاري. ويتنافس على منصب الرئاسة 26 مرشحا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية