نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجدد حبس متهمين في قضية "خلية الأمل"

قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس كل من علاء عصام وهشام فؤاد، 15 يوما آخر، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الأمل".

ويواجه علاء وفؤاد في إطار القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وتضم القضية عددا من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال، المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أو مشاركتها أو تمويل أنشطتها.

ناصر حاتم