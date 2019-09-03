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وسائل إعلام أردنية: أعمال شغب واسعة في مدينة الكرك احتجاجا على نقل مجمع الحافلات

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وسائل إعلام أردنية: أعمال شغب واسعة في مدينة الكرك احتجاجا على نقل مجمع الحافلات
Reuters
رجل شرطة أردني في الكرك - أرشيف
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تشهد مدينة الكرك الأردنية، احتجاجات على قرار الجهات الرسمية تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد في الكرك، حيث قامت مجموعة من الشباب اليوم الثلاثاء، بإغلاق وسط المدينة.

وتجمع عشرات الشبان في المدينة وأشعلوا النار في حاويات النفايات ووضعوا الحجارة بوسط الشارع، مؤكدين استمرار رفضهم للقرار.

وكان تجار اعتصموا بوسط الكرك وأغلقوا محالهم التجارية على مدى يومين رفضا للقرار، في حين أكد محافظ الكرك جمال الفايز أمس، أنه لا صحة لأنباء بوقف قرار نقل المجمع.

وشدد المحافظ، على أن عملية النقل ستنفذ حتما خلال الأيام المقبلة.

المصدر: alghad.com

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