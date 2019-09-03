حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب ترتفع إلى 8 قتلى

عثرت السلطات المغربية الاثنين على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك إلى 8 قتلى حصيلة المأساة التي نجمت عن سيول جرفت ملعبا لكرة القدم.

والأربعاء الفائت غمرت السيول ملعباً لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.

وبحسب السلطات فإن الجثة التي عثر عليها الاثنين جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد حوالى 20 كلم من قرية تزيرت.

وكان شاهد عيان قد قال "تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم (...) إنها كارثة".

وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقاً "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الأمطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات أكثر عنفاً.

والفيضانات شائعة في المغرب. وفي نهاية يوليو الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة سبّبته فيضانات في طريق جنوب مراكش.

المصدر: "أ ف ب"