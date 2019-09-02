النزاهة العراقية: تحقيق قناة الحرة عن فساد المؤسسة الدينية مفبرك

أعلنت هيئة النزاهة في العراق رفضها محاولة زجها في "مماحكات ومهاترات إعلامية تضمنها تقرير مفبرك" لقناة "الحرة"، حاول "بأسلوب فج إلصاق التهم بالمؤسسات الدينية دون أدلة أو إثباتات".

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وذكرت الهيئة، في بيان، أن "الأسلوب غير المهني البعيد عن أخلاقيات العمل الإعلامي الذي اتبعته القناة من خلال التقرير، لا ينسجم ومعايير ومبادئ الإعلام الحر، لا سيما محاولة إقحام تصريح لرئيس الهيئة السابق المرحوم القاضي عزت توفيق جعفر في ثنايا التقرير، والإيحاء للجمهور بأن سبب وفاته في حادث سير له علاقة مزعومة بالتهم غير المشفوعة بالأدلة التي ساقها التقرير".

وأضافت أن "التقرير تعمد، من خلال إدراج قرارات وأحكام ومواضيع وقضايا وتصريحات حول مواضيع مختلفة، إيهام الجمهور بوجود رابط يجمعها لتبدو تهما حاول إلصاقها بالمؤسسة الدينية، رغم أن المطلع يستطيع للوهلة الأولى فرز وتفريق تلك المواضيع والتصريحات بعضها عن بعض، من خلال التواريخ المتباعدة والمواضيع المختلفة".

وتابعت: "تحتفظ الهيئة بحقها القانوني بمقاضاة جميع من يحاول زجها أو إداراتها السابقة أو الحالية في أتون مواضيع وقضايا بعيدة عن الحقيقة، وتهدف إلى تحقيق مآرب أبعد ما تكون عن المصلحة العامة".

المصدر: RT