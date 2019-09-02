السودان: مساع لتجنيب الطلاب انعكاسات خلافات السياسة بعد خلع البشير

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، باستئناف العام الدراسي للمرحلتين الأساسية والثانوية في جميع ولايات السودان، خلال موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر الجاري.

وأوعز حمدوك إلى الجهات ذات الشأن، بما في ذلك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

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من جانبه، قال الطاهر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في السودان، إن اجتماعا خاصا عقد بمجلس الوزراء، جرى خلاله بحث الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي للمرحلتين الأساسية والثانوية، مبينا أن الاجتماع وقف أيضا على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، أجل المجلس السيادي السوداني قرار افتتاح العام الدراسي إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية، وقد لاقت هذه الخطوة ردود أفعال عديدة وسط إصرار على تجنيب الطلاب انعكاسات السياسة على مسيرتهم العلمية، منذ عزل الرئيس عمر البشير.

المصدر: وكالة سونا