بغداد تجمّد نشاط قناة "الحرة" لثلاثة أشهر

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق اليوم الاثنين، إيقاف عمل مكاتب قناة "الحرة" الأمريكية لثلاثة أشهر على خلفية تحقيق بثته عن "الفساد في المؤسسة الدينية" العراقية.

وأصدرت الهيئة بيانا علّقت فيه ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة أشهر وجمدت أنشطتها لحين "إعادة تصويب موقفها".

وطالبت الهيئة بـ"بث اعتذار رسمي من مكتب ادارة القناة في العراق لما تسببه البرنامج الذي بثته من ازدراء وإساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية".

ودعت الهيئة القناة إلى "الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".

المصدر: وكالات