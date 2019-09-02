صوت إسراء يصيح.. أوقفوا شحذ السكاكين!

خرجت نساء فلسطينيات من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فرع بيت لحم، لتندد بمأساة الفتاة إسراء، التي تحولت إلى فاجعة مجتمعية هزت المجتمع الفلسطيني بحق.

ورفعت النساء شعارات تنادي بحرية المرأة، وعدم التسامح بتاتا في قضايا العنف، وخاصة العنف ضد المرأة. كما دعت المتظاهرات إلى قيام حملة وطنية لمكافحة التخلف والظلامية، وتفعيل قانون لحماية الأسرة كضرورة ملحة لاستقرار وأمان المجتمع.

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وكانت قضية الفتاة إسراء غريب قد فجرت غضبا عارما اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل هاشتاغ #كلنا_إسراء_غريب صدارة "تويتر" في كثير من الدول العربية، بعد وفاتها إثر ضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور قرب بيت لحم، وفق معلومات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وفوري لكشف ملابسات الواقعة، وما يثار حول قتل الفتاة على خلفية "قضايا الشرف".

المصدر: وكالات