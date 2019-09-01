طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي بالتدخل وإدانة ما وصفه بـ"جرائم" المجلس الانتقالي الجنوبي في مديريات ومحافظات عدن وأبين.

وقال الإرياني في عدة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التقارير الميدانية والأرقام الواردة من عدن وأبين عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها مليشيا المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية، من قتل على الهوية وإعدامات ميدانية للأسرى، وتصفية للجرحى ومداهمة ونهب واحراق للمنازل واختطافات واعتقالات، مفزعة وتنذر بكارثة إنسانية مروعة"​​​.

٣-نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لادانة هذه الجرائم البشعة والتدخل لحماية المدنيين الابرياء ووقف كل اشكال الجرائم والانتهاكات والاعمال الانتقامية التي تمارسها مليشيا الانتقالي في مديريات محافظات #عدن و #ابين — معمر الإرياني (@ERYANIM) 1 сентября 2019 г.

وأضاف الإرياني القول: "هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات البشعة، التي وثقتها مقاطع الفيديو تنم عن حقد دفين، وتكشف الوجه الحقيقي لمليشيا المجلس الانتقالي، والمشروع التدميري الذي تحمله لأبناء المحافظات الجنوبية، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وسيلاحق كافة المسؤولين عنها في المحاكم الوطنية والدولية".

وتابع الوزير اليمني: "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم البشعة والتدخل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تمارسها ميليشيا الانتقالي في مديريات محافظات عدن وأبين".

المصدر: تويتر