 
مباشر

الإرياني يطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي في عدن وأبين

أخبار العالم العربي

الإرياني يطالب المجتمع الدولي بإدانة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcc7

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي بالتدخل وإدانة ما وصفه بـ"جرائم" المجلس الانتقالي الجنوبي في مديريات ومحافظات عدن وأبين.

وقال الإرياني في عدة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التقارير الميدانية والأرقام الواردة من عدن وأبين عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها مليشيا المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية، من قتل على الهوية وإعدامات ميدانية للأسرى، وتصفية للجرحى ومداهمة ونهب واحراق للمنازل واختطافات واعتقالات، مفزعة وتنذر بكارثة إنسانية مروعة"​​​.

وأضاف الإرياني القول: "هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات البشعة، التي وثقتها مقاطع الفيديو تنم عن حقد دفين، وتكشف الوجه الحقيقي لمليشيا المجلس الانتقالي، والمشروع التدميري الذي تحمله لأبناء المحافظات الجنوبية، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وسيلاحق كافة المسؤولين عنها في المحاكم الوطنية والدولية".

وتابع الوزير اليمني: "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم البشعة والتدخل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تمارسها ميليشيا الانتقالي في مديريات محافظات عدن وأبين".

المصدر: تويتر    

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مظاهرات حاشدة ضد ترامب في كاراكاس