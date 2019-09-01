صورة طريفة تجمع السيسي وآبي في فرنسا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهما ينحنيان وينظران إلى الأرض، وكأنهما يبحثان عن شيء ما.

وسارع النشطاء إلى التكهن بالشيء الذي بحث عنه الزعيمان، وهل عثرا عليه.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" التي قام مصورها بالتقاط هذه الصورة، فإن الزعيمين كانا يبحثان عن اسميهما المدونين في المكان المخصص لوقوفهما لالتقاط الصورة الجماعية لزعماء مجموعة السبع الكبرى، التي عقدت في فندق دو باليه في بياترس بفرنسا.

عن أي شيء كان السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان؟: https://t.co/6gpahHvoKU — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) 1 сентября 2019 г.

المصدر: وكالات