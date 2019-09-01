موقع تتبع السفن يرصد ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 قبالة السواحل السورية

رصد موقع إلكتروني لتتبع السفن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا–1"، وهي تقترب من السواحل السورية.

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ويوضح موقع "MarineTraffic" أن الناقلة الإيرانية المعروفة سابقا باسم "غريس 1" باتت على مسافة هي الأقرب إلى المنطقة المذكورة.

كما يظهر موقع "Vessel Finder" المتخصص في تتبع مسار السفن المبحرة أن الناقلة تسلك نفس المسار وتقترب شيئا فشيئا من السواحل السورية.

وكانت بيانات موقع تتبع السفن "Refinitiv" أظهرت يوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية لم تعد متجهة إلى ميناء إسكندرون التركي، وأنها أصبحت بلا وجهة محددة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت أدرجت يوم الجمعة الماضي، "أدريان داريا–1" المفرج عنها في جبل طارق، في القائمة السوداء، بدعوى نقلها النفط الخام لصالح "الحرس الثوري" الإيراني.

من جهته، هدّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، بالرد بالمثل على احتجاز أي من السفن الإيرانية، كما ندد بإدراج واشنطن الناقلة الايرانية على قائمة العقوبات.

المصدر: RT