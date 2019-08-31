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بوغدانوف يلتقي بممثلي المجلس الانتقالي اليمني

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يلتقي بممثلي المجلس الانتقالي اليمني
RT
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال زيارته للإمارات العربية، الوضع في اليمن مع وفد من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة عدنان الكاف.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية اليوم، أنه تم خلال اللقاء بين الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا والوفد اليمني، النظر في الوضع السياسي العسكري الناشئ في عدن وبعض المناطق اليمنية الجنوبية الأخرى، مع ربط ذلك بمهام إقامة حوار وطني واسع في اليمن، يراعي المصالح والمطالب المشروعة لجميع القوى السياسية والمجموعات الإقليمية من سكان البلاد، وكذلك القضاء على مختلف الجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيها".

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وفي وقت سابق من اليوم، بحث بوغدانوف، الوضع في اليمن، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش.

المصدر: وكالات

 

 

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