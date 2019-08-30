دول عربية تعلن السبت أول أيام السنة الهجرية

أعلنت عدة دول عربية، وهي الإمارات ومصر والأردن، أن غداً السبت هو أول أيام السنة الهجرية. وجاء ذلك بعد إعلان نتائج تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجري.

إقرأ المزيد

وذكرت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه طبقا للجهات المختصة في الدولة، فإن السبت هو غرة شهر محرم، وبالتالي سيكون إجازة للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية، فيما يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد.

وأعلنت السلطات الإماراتية، أن السبت عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ومن جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

وقالت تم استطلاع هلال شهر المحرم، والسبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وقال المفتي العام في الأردن محمد الخلايلة، إن السبت، هو غرة شهر محرم لعام 1441 هجري.

المصدر: وكالات