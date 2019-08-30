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مصر.. حبس معارض مشهور بتهمة نشر أخبار كاذبة

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس معارض مشهور بتهمة نشر أخبار كاذبة
Reuters
الأمن المصري
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قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر حبس الناشط السياسي المعروف حازم عبد العظيم لمدة 45 يوما احتياطيا، بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

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وأسندت النيابة لحازم عبد العظيم الذي دأب على انتقاد سياسات الحكومة المصرية على حسابه الشخصي في تويتر عدة اتهامات، منها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة".

وكان حازم عبد العظيم أحد قيادات التيار المدني الداعمين للدولة والمناهضين لحكم جماعة الإخوان قبل أن يحول موقفه لمعارضة السياسات الحكومية.

المصدر: RT

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