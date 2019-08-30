هجوم انتحاري يخلف 3 قتلى في صفوف "الانتقالي الجنوبي" بعدن (فيديو)

أكد مصدر أمني يمني مقتل 3 من قوات "المجلس الانتقالي" جراء تفجير انتحاري في مدينة عدن، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "انتحاريا وجّه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة".

وأشارت مصادر يمنية إلى أن قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي واصلت تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مختلف أحياء عدن وسط الحديث عن اشتباكات متفرقة في المدينة.

يذكر أن قوات "الحزام الأمني" كانت قد سيطرت أمس على مدينتي زنجبار وجعار في محافظة أبين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: وكالات