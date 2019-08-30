أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الجيش السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم غد السبت 31 أغسطس الجاري.

وقال المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد اعتبر أن الاتفاق الروسي التركي حول منطقة إدلب ما زال ساريا رغم الصعوبات، مؤكدا أن بلاده لم يكن لها أن تقف متفرجة على هجمات المسلحين من هذه الأراضي.

وقال شويغو في تصريح صحفي أدلى به الثلاثاء، إن اتفاق سوتشي المبرم في 17 سبتمبر 2018 بين روسيا وتركيا "سار، لكن هناك صعوبات ومشاكل" تعتري تنفيذه بالكامل.

المصدر: RT