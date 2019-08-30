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الدفاع الروسية: سيوقف الجيش السوري النار من جانب واحد في إدلب صباح 31 أغسطس

قوات "النمر" بمسمى جديد في الجيش السوري

أخبار العالم العربي

قوات
RT
العميد الركن سهيل الحسن- 2017
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أكد ضابط في مجموعة العميد الركن في الجيش السوري سهيل الحسن، لـRT، تغيير اسم المجموعة إلى "الفرقة 25 مهام خاصة مكافحة الإرهاب".

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ونشرت الصفحة الرسمية لقوات العميد سهيل الحسن المعروف بـ"النمر"، عبر "فيسبوك"، منشورا أعلنت فيه صدور قرار باستحداث "الفرقة 25 مهام خاصة (مكافحة الإرهاب) بقيادة النمر، استجابة لأمر توجيهات الرئيس السوري بشار الأسد.

وتجدر الإشارة، إلى أن المجموعة العسكرية في الجيش السوري بقيادة الحسن، شاركت مؤخرا في استعادة السيطرة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب والقرى المحيطة بها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بأداء العميد سهيل الحسن وقواته من خلال محاربة الإرهابيين في سوريا، خلال لقائه مع عسكريين روس وسوريين، بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، في العام 2017.

وخاطب بوتين الحسن قائلا: "إنك وقواتك تقاتلون بشكل حازم وشجاع وفعال"، مضيفا: "آمل بأن مثل هذا التعاون سيسمح لنا بتحقيق النجاح لاحقا أيضا".

المصدر: RT

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