الجيش السوري يعلن سيطرته على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

أعلن مصدر عسكري سوري أن قوات الجيش سيطرت على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي "جبهة النصرة" هناك.

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وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات العاملة على اتجاهي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي "تتابع عملياتها النوعية في دك معاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة ودحرها من المناطق التي كانت تتمركز فيها"، مضيفا أن "الجيش سيطر أمس على مزارع التمانعة وبلدة الزرزور وتل غبار".

يذكر أن قيادة الجيش السوري كانت أعلنت في 5 أغسطس الجاري استئناف عملياتها في إدلب شمال غرب البلاد، ورد اعتداء الجماعات المسلحة.

وكان الجيش السوري سيطر في 22 أغسطس على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وقرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة.

المصدر: وكالات