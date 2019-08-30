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الملك سلمان وولي العهد يبرقان لأردوغان!

أخبار العالم العربي

الملك سلمان وولي العهد يبرقان لأردوغان!
okaz.com.sa
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى النصر في بلاده.

وأعرب العاهل السعودي في برقية بالمناسبة عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اضطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرا فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار".

المصدر: عكاظ

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