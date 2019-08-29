المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر عفوا عاما

أفاد مراسلنا في اليمن، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، أصدر عفوا عاما عن كل من وصفهم بـ "المغرر بهم".

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وأكد الزبيدي، في خطاب متلفز الأربعاء، أن المجلس يتحمل المسؤولية الكاملة لما حصل لقوات "النخبة الشبوانية" التابعة له في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقال: "إننا لن نحمل المسؤولية لغيرنا، ولن نتهم جهات داخلية أو خارجية بأنها خذلتنا، بل نتحمل المسؤولية الكاملة بكل شجاعة لما حصل لقواتنا في شبوة".

وتابع: "إننا نؤكد قدرتنا الكاملة على تجاوز ما حصل ونقولها بثقة عالية بأننا سنعيد النخبة الشبوانية أكثر قدرة وقوة".

ودعا الزبيدي، كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم قدرات أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في الجنوب، واتخاذ موقف حازم وحاسم، من القوى الساعية لتدمير المؤسسات العسكرية والأمنية.

المصدر: RT