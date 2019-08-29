 
مباشر

منحة جديدة من الحافلات الصينية لسوريا

أخبار العالم العربي

منحة جديدة من الحافلات الصينية لسوريا
Screenshot/ Youtube
حافلات خضراء في حلب- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbwa

أعلنت بكين أنها ستقدم منحة جديدة من حافلات النقل الداخلي لسوريا، بعد نحو 3 أشهر على دفعة كانت قدمتها وشملت 100 من الحافلات خضراء اللون.

إقرأ المزيد
خدام:
خدام: "النصرة" تستعد لركوب "الباصات الخضر"

المنحة الجديدة التي لم يُحدد عدد الحافلات فيها بعد، أعلن عنها سفير الصين في دمشق بيونغ بياو، بعدما اطلع على حاجة المحافظات الفعلية من حافلات النقل الداخلي خلال لقائه بمدير عام شركة النقل الداخلي سامر حداد.

وكانت الدفعة السابقة التي تسلمتها دمشق في 20 يونيو المنصرم، ضمت 100 من "الحافلات الخضراء"، وإن كان اللون الأزرق طاغيا على أغلبها.

يذكر أن حافلات النقل الخضراء التي كادت تختفي من شوارع البلاد عادت لتظهر، وصارت تحمل دلالات متباينة بين السوريين، إذ يرى فيها معارضو السلطة السورية رمزا للتهجير، بينما يراها آخرون رمزا لإطلاق الإرهابيين بدل محاسبتهم، في حين يعتبرها البعض الآخر رمزا "للمصالحات" والحل السياسي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست