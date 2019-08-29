منحة جديدة من الحافلات الصينية لسوريا

أعلنت بكين أنها ستقدم منحة جديدة من حافلات النقل الداخلي لسوريا، بعد نحو 3 أشهر على دفعة كانت قدمتها وشملت 100 من الحافلات خضراء اللون.

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المنحة الجديدة التي لم يُحدد عدد الحافلات فيها بعد، أعلن عنها سفير الصين في دمشق بيونغ بياو، بعدما اطلع على حاجة المحافظات الفعلية من حافلات النقل الداخلي خلال لقائه بمدير عام شركة النقل الداخلي سامر حداد.

وكانت الدفعة السابقة التي تسلمتها دمشق في 20 يونيو المنصرم، ضمت 100 من "الحافلات الخضراء"، وإن كان اللون الأزرق طاغيا على أغلبها.

يذكر أن حافلات النقل الخضراء التي كادت تختفي من شوارع البلاد عادت لتظهر، وصارت تحمل دلالات متباينة بين السوريين، إذ يرى فيها معارضو السلطة السورية رمزا للتهجير، بينما يراها آخرون رمزا لإطلاق الإرهابيين بدل محاسبتهم، في حين يعتبرها البعض الآخر رمزا "للمصالحات" والحل السياسي.

المصدر: RT