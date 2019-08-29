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السعودية تتقدم في تصنيف عالمي على اليابان وإيطاليا وسويسرا

أخبار العالم العربي

السعودية تتقدم في تصنيف عالمي على اليابان وإيطاليا وسويسرا
Reuters
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أدرج تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف مجددا، السعودية في المرتبة السابعة عالميا من حيث استقطاب الهجرة والعمل والإقامة، متقدمة على دول مثل اليابان وإيطاليا وسويسرا.

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وأبقى التقرير الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا بهذا التصنيف، وفقا لبيانات عام 2017، تليها ألمانيا، وكندا وبريطانيا وفرنسا، فأستراليا في المرتبة السادسة وبعدها السعودية على المستوى العالمي والأولى عربيا وإسلاميا وآسيويا.

وحلت إسبانيا في هذا التصنيف في المرتبة الثامنة، تلتها إيطاليا، فيما أدرجت سويسرا في المرتبة العاشرة.

وتأسس هذا التصنيف على عدة معايير منها، ريادة الأعمال وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات والأمان.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة على الرغم من كونها الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين على مدى سنوات طويلة، إلا أن عدة دول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين بخاصة ألمانيا والسعودية وعدد من دول أوروبا الغربية، في حين فقدت بريطانيا جاذبيتها خاصة بعد مؤشرات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "سبق"

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