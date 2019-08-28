أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن الحوار يمثل طريقا وحيدا لحل الأزمة اليمنية.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، بأن بومبيو أكد، خلال لقائه بن سلمان، الأربعاء، "دعم الولايات المتحدة لحل تفاوضي بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وشكر نائب وزير الدفاع على جهود السعودية الرامية إلى التوسط لتسوية الخلاف".

واتفق بومبيو والأمير خالد، حسب البيان، على أن "الحوار يمثل طريقا وحيدا لتحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في اليمن".

وأضافت أورتاغوس أن بومبيو وبن سلمان "بحثا دائرة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الحاجة إلى أمن بحري أقوى من أجل ضمان حرية الملاحة، وأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وموضوع حقوق الإنسان".

ويأتي هذا اللقاء بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تعمل على مبادرة خاصة بإطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات من المخطط أن تجري في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن لقاء بومبيو وبن سلمان، الذي وصل الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، سيجري في محاولة من إدارة ترامب لإقناع السعودية، قائدة التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، "بأهمية الدبلوماسية"، ودفعها إلى التفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن، وسط زيادة المخاوف من اندلاع نزاع أوسع على خلفية تصاعد التوتر مع إيران.

المصدر: RT