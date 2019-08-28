نفى قائد قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، بمحافظة أبين، العميد عبد اللطيف السيد، اتهامه لأبو ظبي بأنها أدخلت اليمنيين في "صراعات وثأر لن يمحى".

وقال المكتب الإعلامي لعبد اللطيف السيد، إن الأخير لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، إنستغرام"، وطالب بتوخي الدقة في أخذ المعلومات.

وكانت صفحة منسوبة لعبد اللطيف السيد على "تويتر" قد نشرت تغريدات "له"، يتحدث فيها عن هزيمة قواته التي تدعمها الإمارات في محافظة أبين، مؤكدا أن الأخيرة مارست "الخداع"، وأن لديه الكثير ليقال "بعد أن نعيد عوائلنا من أبو ظبي".

نعترف بالهزيمة واننا تعرضنا لخديعة من الأشقاء في الامارات أوهمونا انهم خلفنا ومعنا واتضح انهم مع مصالحهم ادخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لم يمحي

هاني بن بريك يتحمل المسؤولية للانهيار الذي اصاب ابطال الجنوب ومشروعة التحرري

لدينا الكثير نتكلم به لكن بعد ان نعيد عوائلنا من ابوظبي — العميد عبداللطيف السيد (@Alsea0d) 28 августа 2019 г.

كما حمل السيد، في التغريدة نفسها، هاني بن بريك، نائب ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المسؤولية عن "انهيار" المشروع الجنوبي.

وقال: "الأشقاء في الإمارات أوهمونا بأنهم خلفنا ومعنا واتضح أنهم مع مصالحهم. أدخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لن يمحى".

وطالب السيد، في تغريدة أخرى، قادة مليشيات أخرى مرتبطة بالإمارات بـ "التفاهم مع الشرعية أو مغادرة المشهد"، وأن "يتعظوا مما حصل في الجنوب".

الحساب والله حسابي والحق يقال ونصيحتي لعدنان الحمادي وطارق عفاش وابو العباس يتفاهموا مع الشرعية او يغادروا المشهد ويتعظوا ممن حصل لنا في الجنوب

من ربط مستقبله بالآخرين انتهى

خدعتنا الامارات وغرتنا بالأماني وتركونا للموت والمواجهة طلبنا طيران لم يتجاوبوا — العميد عبداللطيف السيد (@Alsea0d) 28 августа 2019 г.

وأضاف: "من ربط مستقبله بالآخرين انتهى.. خدعتنا الإمارات وغرتنا بالأماني وتركونا للموت والمواجهة. طلبنا الطيران فلم يتجاوبوا".

المصدر: RT