أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتعديل مادة من قانون المعاشات العسكرية، وأخرى من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

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وشمل التعديل للمرسوم الصادر رقم 18، إضافة فقرة تقضي بمنح عسكريي الجيش وعسكريي قوى الأمن الداخلي المحالين على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابات إرهابية، إعانة مالية شهرية وفق نسب من المعاش الصحي حددها المرسوم تبعا لنسبة العجز، ولتاريخ الإحالة على المعاش الصحي بالنسبة لعسكريي الجيش، وبما يحقق العدالة بمقدار الإعانة.

المصدر: سانا