موقع السفارة الأمريكية لدى دمشق يحارب معرض دمشق الدولي!

قالت الخارجية الروسية إن المحاولات الأمريكية لتعطيل معرض دمشق الدولي ضارة بسوريا، وتندرج ضمن محاولات لحجب جهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها: "نعتبر استمرار حجب الولايات المتحدة لجهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، يضر وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، ويتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرارات المجتمع الدولي بشأن سوريا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف البيان: "ابتداء من 22 أغسطس، تظهر على موقع السفارة الأمريكية في سوريا، الذي لا يزال يعمل على الرغم من أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية قد توقفت في عام 2011، دعوات واحدة تلو الأخرى إلى عدم حضور معرض دمشق تحت تهديد العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية... الإدارة الأمريكية تهدد مباشرة أولئك الذين يرغبون في تطوير التعاون مع سوريا في المجالين التجاري والاقتصادي، أو حتى مجرد النظر في هذه الآفاق".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أهمية المعرض الدولي في دمشق "بالنسبة لبلد يسير على طريق الاستقرار واستعادة الاقتصاد الذي تم تدميره نتيجة لهجوم الإرهاب الدولي، تصعب المبالغة في تقديرها، من الواضح أن هذا الاحتمال لا يرضي أولئك الذين يدعمون بنشاط ويواصلون دعم القوى المعارضة للحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية".

ويقام معرض دولي في دمشق سنويا منذ عام 1954 وحتى بداية الأزمة في عام 2011.

اكتسب هذا الحدث على مدار سنوات وجوده أكبر مكانة من نوعها في الشرق الأوسط. وتم استئناف المعرض في عام 2017. فيما يقام المعرض هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتم تأكيد مشاركة وفود من 38 دولة على الأقل.

المصدر: سبوتنيك