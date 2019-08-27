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جريمة مروعة تهز "السيدة زينب" في العاصمة السورية دمشق(صورة)

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جريمة مروعة تهز
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منطقة مقام السيدة زينب - قرب العاصمة السورية دمشق
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هزت جريمة مروعة منطقة مقام "السيدة زينب" في ضواحي العاصمة السورية دمشق على خلفية "ثأرية" تعود لعدة سنوات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وذكر موقع "يا صور"، أن الشاب اللبناني، حسين سليمان، قتل ذبحا على يد شاب آخر، حيث كان سليمان قد أقدم على قتل قريب للأخير، كما روى أهالي بلدته البقاعية لموقع "يا صور".

وقد وقعت الجريمة المروعة قرب مقام "السيدة زينب" في العاصمة السورية دمشق، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.

جريمة مروعة تهز

المصدر: ياصور

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