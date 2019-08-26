أعلن قائدان في الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين الجنوبية اليمنية، اليوم الاثنين، انضمامهما للقوات الحكومية، حسبما أفادت RT ووسائل إعلام محلية.

إقرأ المزيد

ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر له أن ثاني قيادي أمني في أبين، العقيد عبد الله أحمد المسهرج، قائد قوات التدخل السريع بالحزام الأمني، قطاع الساحل شقره الخبر أحور، أعلن انضمامه وقواته إلى الجيش الحكومي.

ويوم الاثنين أيضا، وافانا مراسلنا بأن قائد الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى في أبين، علي عوض المحوري، أعلن انضمامه إلى الحكومة الشرعية.

كما أعلن أحد ألوية النخبة الشبوانية (التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مقاطعة شبوة)، صباح اليوم، انضمامه للشرعية.

وتشهد محافظات عدة جنوب اليمن مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، من جهة، والحزام الأمني وغيره من القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي (التي يتخذ العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن مقرا له) من جهة أخرى. ويتهم المجلس الذي يعتقد أنه يتلقى دعما من الإمارات، الحكومة اليمنية (المدعومة من السعودية) بخوض "حرب على الشعب الجنوبي وقضيته العادلة وإنجازاته الوطنية".

المصدر: RT + المشهد اليمني