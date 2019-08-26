توفي الداعية السعودي عبدالله المنيف، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض.

ومن المنتظر أن تقام الصلاة عليه عصر اليوم الاثنين في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما تقبل التعازي في منزله بحي النفل بالرياض، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

وكان المنيف مدرسا في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقا.

وشارك الراحل في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله عديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات، حتى قبيل وفاته.

تعلمت منه الكثير..

كان جارنا وإمام وخطيب جامعنا منذ خرجت إلى الدنيا إلى أن تخرجت من الجامعة.



كنا ونحن أطفال نتسابق إلى مرافقته من وإلى المسجد لنأنس بحديثه ولطائفه.



وكان يزورنا في بيتنا ويسأل والديّ عن حفظنا لكتاب الله.



رحمه الله وجمعنا في فردوسه..#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف — علي العزازي (@alazzazy) August 26, 2019

#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم آنس وحشته وارحم غربته وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. pic.twitter.com/fuIG9vO1cb — فارس البلوي (@faresalaradi) August 26, 2019

'#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف



اللهم ان جدي في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته ..



~ pic.twitter.com/YO01n3sYAH — ABDULRHMAN ALSALEM ♡ (@AB0_REVAN) August 26, 2019

المصدر: صحيفة سبق