السعودية تودع "شيخ الأئمة والمؤذنين"
توفي الداعية السعودي عبدالله المنيف، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض.
ومن المنتظر أن تقام الصلاة عليه عصر اليوم الاثنين في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما تقبل التعازي في منزله بحي النفل بالرياض، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.
وكان المنيف مدرسا في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقا.
وشارك الراحل في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله عديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات، حتى قبيل وفاته.
تعلمت منه الكثير..— علي العزازي (@alazzazy) August 26, 2019
كان جارنا وإمام وخطيب جامعنا منذ خرجت إلى الدنيا إلى أن تخرجت من الجامعة.
كنا ونحن أطفال نتسابق إلى مرافقته من وإلى المسجد لنأنس بحديثه ولطائفه.
وكان يزورنا في بيتنا ويسأل والديّ عن حفظنا لكتاب الله.
رحمه الله وجمعنا في فردوسه..#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف
#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف— فارس البلوي (@faresalaradi) August 26, 2019
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم آنس وحشته وارحم غربته وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. pic.twitter.com/fuIG9vO1cb
'#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف— ABDULRHMAN ALSALEM ♡ (@AB0_REVAN) August 26, 2019
اللهم ان جدي في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته ..
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المصدر: صحيفة سبق