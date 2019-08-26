الصور الأولى لأمير الكويت بعد شفائه

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت البالغ من العمر 90 عاما عقد أول لقاءات علنية له منذ الإعلان عن مرضه، حيث التقى ولي العهد ورئيس البرلمان ووزراء في الحكومة.

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ونشرت "كونا" اليوم الاثنين صورا للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جالسا بجوار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وبشكل منفصل مع مختلف المسؤولين.

سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة#كونا#الكويت

(م ع) pic.twitter.com/uDGitEd5WU — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 26, 2019

وقال مكتب أمير الكويت في 18 أغسطس الماضي، إن الشيخ صباح "في حالة جيدة"، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء أنه عانى من نكسة صحية من دون تقديم تفاصيل.

من الجدير ذكره أن الجابر الصباح من مواليد العام 1929، تسلم مقاليد الحكم في الكويت منذ عام 2006 وقاد سياسة البلاد الخارجية لأكثر من 50 عاما.

المصدر: "كونا"