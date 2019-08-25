أول خطوة من السلطات السورية بعد سيطرة الجيش على خان شيخون

باشرت وزارة النقل السورية أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطريق الدولي دمشق-حلب، بدءا من بلدة صوران وحتى خان شيخون على مسافة تقارب 20 كيلومترا.

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وجاءت الأعمال التي شرعت فيها ورشات فرع حماة للمواصلات الطرقية، بعد يوم واحد من إعلان سيطرة الجيش السوري على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وعدد من بلدات ريف حماة الشمالي.

وأجرت الوزارة كشوفات ميدانية على الطريق الدولي دمشق-حلب في المواقع المسيطر عليها، حيث تم الاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الطريق والجسور والمعابر، والبدء بأعمال الترميم ونقل الأنقاض وإزالة الحفر الناجمة عن القذائف والمتفجرات.

وأكدت الوزارة أن الأعمال مستمرة "لمحو الآثار الناتجة عن الأعمال الإرهابية"، تمهيدا لوضع الطريق في الخدمة وفتحه للحركة.

وكان الجيش السوري انتشر في مدينة خان شيخون الاستراتيجية، قبل أن يطلق عملية أسفرت عن السيطرة على ريف حماة الشمالي بالكامل.

المصدر: RT