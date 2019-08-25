الأردن يبحث عن "حوت" على الحدود مع سوريا

كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الحكومة تلاحق "حوت التهريب" تعليقا على الأحداث الدائرة في محافظة الرمثا الإردنية.

وأكد الرزاز خلال لقائه بأعضاء غرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، على اعتزاز الحكومة بأهالي الرمثا، لكن "الحكومة تريد أن تصل لحوت التهريب"، على حد وصفه.

ولم يذكر الرزاز هوية المهرب الذي وصفه بـ"حوت التهريب"، أو أي تفاصيل أخرى عما جرى في تلك المحافظة الأردنية المحاذية للحدود مع سوريا.

المصدر: موقع خبرني