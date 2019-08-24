طلب نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية العليا السابق، يحيى القضماني، من سماهم "قادرين" في دمشق، تسوية وضعه لتتسنى له العودة لسوريا، معربا عن ندمه لانخراطه في المعارضة السورية.

ونشر القضماني على صفحته في موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، أن موافقته على الانخراط في هيئة التفاوض المعارضة، ومن ثم تقلده منصب نائب رئيسها، كان "خطأ... نعم أخطأت حين صدقت أن العالم يسعى لحل سلمي لقضيتنا".

وأضاف المعارض السوري السابق في منشوره: "من يستطيع أن يلغي حكم محكمة الإرهاب الذي صدر ضدي عن سابق قصد وترصد عام 2014، وبوشايات كاذبة لأنني حينها لم أرض أن أشارك في أي كيان من كيانات المعارضة، أكون له من الشاكرين".

يذكر أن القضماني يقيم في الإمارات منذ عام 1975، وينحدر من محافظة السويداء، وترأس ما عرف بهيئة "مغتربي سوريا الأحرار" التي أقامت معرض فن تشكيليا شارك القضماني في تنظيمه في القاهرة مطلع عام 2012، ثم صار عضوا في هيئة التفاوض العليا، ونائبا لرئيسها.

المصدر: RT