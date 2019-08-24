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تركيا توجه "المخلب الثالث" ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في العراق

أخبار العالم العربي

تركيا توجه
Reuters Umit Bektas REUTERS 7
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أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن شنها عملية عسكرية جديدة تحمل تسمية "المخلب-3" ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المتحصنين في جبال شمال العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة انطلقت أمس الجمعة في منطقة سينات – حفتانين بهدف "ضمان أمن الحدود في الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تتواصل بنجاح وفقا للخطة الموضوعة، بإسناد من المقاتلات والطائرات المسيرة والمدفعية.

وكانت تركيا قد شنت في شهري مايو ويوليو الماضيين عمليتي "المخلب" و"المخلب-2" في شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: الأناضول

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