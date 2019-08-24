نفت أنقرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اعتزام تركيا ترحيل اللاجئين السوريين، ووصفتها بـ"الهراء".

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن السلطات التركية بدأت مطلع عام 2017 باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحديث البيانات وتوزيع اللاجئين على عموم البلاد بشكل متوازن، على خلفية انتقال بعض اللاجئين السوريين إلى ولايات أخرى دون إبلاغ الجهات المعنية.

وأضاف أن التقارير التي تحدثت عن عزم تركيا ترحيل السوريين خارج أراضيها هي مجرد "هراء"، موضحا أنه تم منح الجنسية لـ102 ألف لاجئ سوري، وإنفاق 40 مليار دولار على ضحايا الحرب في سوريا.

وكما نفى ألطون في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مساء الجمعة، حول سياسة تركيا تجاه السوريين الذين لجأوا إلى أراضيها، نفى صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل لاجئ سوري يدعى، هشام مصطفى الصطيف المحمد، من قبل قناص تركي خلال محاولته العودة إلى تركيا بطرق غير قانونية، بعد ترحيله منها.

وشدد ألطون على أن تركيا ترفض الاتهام بأن اللاجئين السوريين يواجهون خطر الترحيل، مشيرا إلى أن بلاده تبنت منذ عام 2011 سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين المهجرين من أراضيهم، وفتحت أبوابها لنحو 3.6 مليون لاجئ.

وأضاف أن اللاجئين القادمين إلى تركيا يستفيدون مجانا من الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، بعد استكمالهم إجراءات التسجيل.

المصدر: الأناضول