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البشير في قاعة المحكمة من جديد

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البشير في قاعة المحكمة من جديد
Reuters
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أفاد مراسلنا في السودان بوصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قاعة المحكمة على خلفية قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد.

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الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير

وتستأنف اليوم جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.

وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.

وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي.

المصدر: وكالات

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