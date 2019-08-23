الأردن يتخذ إجراءات صارمة للحد من تهريب السجائر

اتخذت السلطات الأردنية إجراءات جديدة للحد من تهريب السجائر للسوق المحلية.

وحدد قرار صادر عن مجلس الوزراء كميات السجائر التي يمكن للمسافر إدخالها معه من المعابر الحدودية بـ "كروز" واحد (10 علب من السجائر)، وذلك ضمن إجراءات عديدة للحد من عمليات تهريب السجائر، التي زادت في الآونة الأخيرة وأثرت على المنافسة في السوق المحلية.

وبحسب القرار الذي صدر بناء على تنسيب لجنة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مركز حدود جابر ووضع الإجراءات للحد من تهريب الدخان، تم منع دخول أكثر من "كروز" دخان (10 علب) مع كل مسافر من خلال مركز حدود جابر أو أي مركز أو معبر حدودي، بري وبحري وجوي.

وتضمن القرار منع الشركة الموجودة العاملة في المنطقة الحرة الزرقاء، من تصدير السجائر إلى الخارج بشكل عاجل، والسماح لها بإنشاء مصانعها في المنطقة الجمركية وفقا للتشريعات المعمول بها، والسماح لها بالبيع في السوق المحلية، حسب مع هو معمول به لباقي شركات إنتاج السجائر.

كما تم الإيعاز للشركة التي تنفذ التعديلات في مركز حدود جابر بالإسراع في تنفيذ المسارب الخاصة بالمترددين (الذين يستخدمون المعبر الحدودي بكثرة) وفصلهم عن باقي المسافرين.

إلى ذلك، وللحد من تهريب السجائر خصوصا من معبر جابر الحدودي، تم فرض رقابة بين الحدين الأردني والسوري، على أن تشارك فرق الجمارك والأجهزة الأمنية في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول المنطقة الجمركية، واعتبار أي كمية سجائر تزيد عن "كروز" واحد تهريبا، ويتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها حجز السيارة.

هذا وبموجب القرار، سيتم تثبيت نقاط أمنية من قبل قوات الدرك على مدار الساعة لحماية موظفي الجمارك، وتثبيت نقاط أمنية لمنع نقل المواد المهربة بين المسارب في مركز حدود جابر.

المصدر: وكالة "بترا"