الداخلية التونسية تصدر بيانا بشأن اعتقال المرشح الرئاسي نبيل القروي

نشرت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الجمعة، بيانا، على موقعها الرسمي، كشفت فيه ملابسات إيقاف رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي.

وقالت الوزراة في بيانها: "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".

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وأضافت الداخلية أن قوات الأمن أظهرت أمر التوقيف بناء على طلب من القروي، مشيرة إلى أنه اطلع عليه وامتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بالمرناقية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل الإعلام التونسية إن قوات الأمن اعتقلت المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بعد صدور أمر بحبسه.

جدير بالذكر أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي أصدرت في وقت سابق الجمعة، أمر توقيف ضد نبيل وغازي القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة "أنا يقظ" ضدهما، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

كما رفضت مطالب رفع التجميد عن أموال الأخوين القروي ورفضت أيضا مطالب إلغاء منع السفر.

المصدر: RT