أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم بحث تطورات الأوضاع في إدلب السورية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام القادمة، وسط تقدم للقوات الحكومية السورية في المنطقة.

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وفي كلمة ألقاها أثناء فعاليات أقيمت لإحياء الذكرى الـ 18 لتأسيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، قال الرئيس التركي إن بلاده تسعى لإقامة "منطقة سلام" على تخومها الجنوبية.

وكان الوضع في إدلب من المواضيع التي ناقشها أردوغان، في وقت سابق من اليوم، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأصدرت الرئاسة التركية لاحقا بيانا جاء فيه أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي بأن "الهجمات" التي يقوم بها الجيش السوري في شمال غرب سوريا "تسبب أزمة إنسانية وتهدد الأمن القومي التركي".

وأضاف أن "الهجمات" انتهكت وقف إطلاق النار في إدلب و"ألحقت أضرارا بالجهود المبذولة لإيجاد حل في سوريا".

وسيطر الجيش السوري، اليوم الجمعة، على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.

المصدر: رويترز + وكالات