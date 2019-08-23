الكرملين: محادثات بين بوتين وأردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل

أعلن الكرملين، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته إلى روسيا يوم 27 أغسطس.

إقرأ المزيد

وفي تصريح صحفي، أجاب المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بنعم على سؤال عما إذا كان من المخطط لعقد لقاء بين الرئيسين في هذا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن المحادثات بين بوتين وأردوغان ستجري على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أردوغان سيزور روسيا، الثلاثاء المقبل، في زيارة رسمية تستغرق يوما.

وسابقا الجمعة، أوردت موسكو وأنقرة أن رئيسي البلدين أجريا مكالمة هاتفية تناولا خلالها التطورات الميدانية في محافظة إدلب السورية، ضمن جوانب أخرى من الوضع في سوريا.

وأكد الكرملين، في بيان، أن بوتين وأردوغان بحثا "تفعيل الجهود الرامية إلى إزالة التهديد الإرهابي النابع عن هذه المنطقة، وضمان تحقيق مذكرة سوتشي من 17 سبتمبر 2018 (بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب)".

من جهتها، أوردت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ بوتين أن "الهجمات" في إدلب التي يقودها الجيش السوري في شمال غرب سوريا "تسبب أزمة إنسانية وتهدد الأمن القومي التركي"، كما أنها انتهكت وقف إطلاق النار في إدلب و"ألحقت أضرارا بالجهود المبذولة لإيجاد حل في سوريا".

المصدر: وكالات