الغاز واللاجئون عل جدول أعمال تشاووش أوغلو في لبنان

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن هناك علامات استفهام ترتسم حول تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأكد الرئيس عون تمسك لبنان بالعودة الكريمة للنازحين السوريين، مشيرا إلى أن الذين عادوا من لبنان لم يتعرضوا لأي مضايقات.

من جهته، شدد تشاووش أوغلو على أهمية دور لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أن "تركيا تدعم إنشاء أكاديمية الإنسان للحوار والتلاقي".

ووصل تشاووش أوغلو إلى بيروت، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن زيارة تشاووش أوغلو، وهي الأولى من نوعها لمسؤول تركي بعد مشاركة لبنان في مفاوضات آستانا، ستبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا، كما ستبحث الزيارة ملف الغاز في البحر المتوسط، في ظل المفاوضات الجارية بين دول متعددة في الإقليم، لعقد تحالف للتنقيب عن الغاز وإنتاجه وتصديره.

ويتوقع أن يزور أوغلو مدينة طرابلس في شمال لبنان غدا، حيث يعتزم لقاء المواطنين الأتراك المقيمين في لبنان.

المصدر: وكالات