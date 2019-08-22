اختفاء سائحة سعودية في تركيا يثير القلق

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سعودية، اليوم الخميس، بأن اختفاء سائحة سعودية في مدينة اسطنبول التركية، أدى إلى قلق بين السياح الخليجيين في ظل تكهنات باختطافها.

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وأشارت تلك المصادر إلى أن ما رصدته كاميرات المراقبة الأمنية، يبين أن السائحة السعودية تعرضت "للاختطاف" أثناء تسوقها في أحد الشوارع التجارية بالقرب من مقر سكنها.

وقالت الصحيفة إن شخصا يحمل عبوة صغيرة قام برش وجه السائحة السعودية التي فقدت وعيها، وغابت عن الأنظار بصحبة المعتدي عليها، تاركة خلفها زوجها وأطفالها الذين يقيمون في أحد فنادق اسطنبول في الجزء الأوروبي.

وأكدت أن القنصلية السعودية تتابع مع الجهات الأمنية التركية الحادثة، دون أن تتضح بعد أي تطورات عن مكان المخطوفة أو خاطفيها.

ويأتي حادث الاختفاء قبل أيام من تعرض شقيقين سعوديين لاعتداء مسلح، أثناء سياحتهما في تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فيما أطلقت السفارة السعودية تحذيرها السادس بـ "أخذ الحيطة والحذر" للمسافرين إلى تركيا.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"