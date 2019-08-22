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الكويت تلغي إقامات 56 ألف عامل وافد

أخبار العالم العربي

الكويت تلغي إقامات 56 ألف عامل وافد
Reuters SN/jg
عمال أجانب في الكويت
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أفادت"الهيئة العامة للقوى العاملة" في الكويت بأنها ألغت 56 ألف إذن عمل غير سار مسجل لديها.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية.

وأكدت أن هذه الإجراءات جاءت استنادا للعديد من الأسباب، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد، ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو انتهاء صلاحية إقامة العامل أثناء وجوده خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب.

المصدر: "تويتر"

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