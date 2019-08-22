البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي

صادق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، على مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

ويهدف التنقيح إلى عدم خرق الدستور من خلال اختصار بعض الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

المصادقة على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 .عدد 59-60-2019 بــ 133 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/HWTKFJWZ3u — مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) 22 августа 2019 г.

المصدر: RT