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البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي

أخبار العالم العربي

البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي
AFP
البرلمان التونسي
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صادق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، على مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

ويهدف التنقيح إلى عدم خرق الدستور من خلال اختصار بعض الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

المصدر: RT

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