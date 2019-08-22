 
مباشر

الخارجية الروسية تؤكد على ضرورة احترام كل الاتفاقيات بشأن إدلب

أخبار العالم العربي

الخارجية الروسية تؤكد على ضرورة احترام كل الاتفاقيات بشأن إدلب
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mamt

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب، مؤكدة ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: "نعتبر أنه من الضروري الالتزام بكل الاتفاقيات الخاصة بإدلب، والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018".

وتنص المذكرة التي تم توقيعها في سوتشي على سحب المسلحين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مسافة 20 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في إدلب الأسبوع الماضي، متهما تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كاميرا RT في منزل جدة رشيدة طليب.. وهذا ما قالته