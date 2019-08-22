قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، إن البيان الذي أصدره نائبه، أبو مهدي المهندس، لا يمثل وجهة نظر الحكومة العراقية ولا الحشد الشعبي.

وأشار الفياض في بيان أصدره في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على الخميس إلى أن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مخازن أسلحة الحشد الشعبي كانت بتدبير خارجي.

وتضمن البيان 5 نقاط:

النقطة الأولى:

هي أن "التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجان الخاصة الموسعة والمشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة حول الانفجارات الأخيرة في مخازن العتاد التابعة لهيئة الحشد الشعبي، أشارت إلى أنها كانت بعمل خارجي مدبر، وأن التحقيقات مستمرة للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة، من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".

النقطة الثانية:

"التشديد على الأمر الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بالسيطرة التامة على الأجواء العراقية وإيقاف كل الرخص، كما ورد في الأوامر والتوجيهات الصادرة حول الموضوع".

النقطة الثالثة:

"اتخاذ سلسلة من التدابير لتعويض الخسائر البشرية والمادية، والإسراع بنقل مخازن العتاد إلى الأماكن المؤمنة والبعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها".

النقطة الرابعة:

"تؤكد رئاسة هيئة الحشد الشعبي أن ما نسب إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (أبومهدي المهندس) – بغض النظر عن صحة صدوره عنه – لا يمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي، وأن القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله هو المعبر عن الموقف الرسمي للحكومة العراقية وقواتها المسلحة".

وأشار إلى أن النقطة الخامسة:

ركزت على "استمرار الحكومة، وخصوصا أجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة بكافة تشكيلاتها، بمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن العراق وشعبه ودرء المحاولات التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخلط الأوراق وزجه في حرب سعينا ونسعى لتجنيب العراق والمنطقة من مخاطرها".

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي جمال جعفر آل إبراهيم المعروف بـ "أبو مهدي المهندس"، قد اتهم، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية إلى البلاد لاستهداف مستودعات الأسلحة التابعة للحشد الشعبي.



المصدر: RT