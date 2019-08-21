الولايات المتحدة تشكر ملك البحرين

أعربت الولايات المتحدة عن شكرها لمملكة البحرين بعد قرار انضمامها إلى التحالف الذي تقودة واشنطن لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات له، يوم الثلاثاء: "نشكر ملك البحرين على انضمام بلاده للمهمة الأمنية البحرية في المنطقة".

وأعلنت البحرين، يوم الاثنين، أنها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وأثنى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، على "الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

وأضاف أن مملكة البحرين "ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة".

بيان من الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية 🇺🇸 يرحب بمملكة البحرين 🇧🇭 في المجتمع الدولي لبناء الأمن البحري:



القيادة المركزية الأمريكية ترحب بمملكة البحرين في المجتمع الدولي لبناء الأمن البحري. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) 19 Ağustos 2019

ونحن نقدر قيادة مملكة #البحرين ودعمها في منع العدوان من تقليص تلك الحرية. الهجمات الأخيرة على ناقلات في وحول #الخليج العربي ومضيق #هرمز وخليج #عُمان هي مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، ونحن سعداء أن تكون مملكة البحرين جزءًا من هذا الحل. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) 19 Ağustos 2019

وتسعى واشنطن لإقامة تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج.

المصدر: وكالات